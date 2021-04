Schwaz geht mit neuem Schwung ins Westderby

Nach den Strapazen mit dem Nationalteam läuft Gerald Zeiner mit Schwaz wieder in gewohnter Form auf. Am Mittwoch (17 Uhr) gegen Ex-Klub Hard.

Schwaz – Bei dem dichten Programm bleibt keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Nach dem 29:29-Remis gegen Westwien am Osterwochenende wartet am Mittwoch (17 Uhr/Osthalle) mit dem HC Hard der nächste Härtetest in der spusu-Liga-Bonusrunde. Zum Abschluss der englischen Woche geht es am Samstag auswärts gegen Ferlach zur Sache.