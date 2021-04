Bayern vs. PSG: „Superduell“ im Schatten von Corona und Verletzungspech

PSG ist in der französischen Ligue 1 als Serienmeister nicht mehr unantastbar. Drei Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen drücken aufs Gemüt. Die gelb-rote Karte gegen Superstar Neymar zuletzt beim 0:1 gegen den neuen Tabellenführer OSC Lille soll einem Bericht der L’Équipe vom Dienstag zufolge für ein frostiges Kabinenklima gesorgt haben. Dabei bräuchte der seit seinem aufsehenerregenden Wechsel für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona mit Privilegien eines Exzentrikers ausgestattete Neymar vor allem Spielpraxis. Gegen Lille war der Südamerikaner das erste Mal seit dem 10. Februar in einem Pflichtspiel in der Startelf gestanden. Der im Achtelfinale gegen Lionel Messis FC Barcelona viermal erfolgreiche Jungstar Kylian Mbappé verkündete indes schon seine Vorfreude auf das Königsklassen-Spektakel, bei dem er ein Déjà-vu unbedingt vermeiden will. „Das wird ein Superduell“, tönte der Weltmeister, der zusammen mit Neymar eine exquisite Offensive anführen soll. „Sie haben vorne enorm viel Qualität bei Ballgewinnen. Wir müssen schauen, dass wir das entsprechend verhindern“, sagte Flick.