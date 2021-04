Ganz Osttirol wird gescannt: 2480 Quadratkilometer vor Neuvermessung

Lienz – Wenn im Herbst dieses Jahres ein Hubschrauber oder ein Propellerflugzeug langsam über der Osttiroler Landschaft seine Bahnen zieht, dann hat sie begonnen: die Neuvermessung des Bezirks per Laserscan. Insgesamt sind es 2480 Quadratkilometer, die das Land in allen Facetten erfassen will. „Unser Land verändert sich – sowohl Bautätigkeit als auch Katastrophenereignisse hinterlassen Spuren im Gelände“, begründet Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler.