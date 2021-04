Caritas weitet ihr Demenz-Serviceangebot von St. Johann auf Bezirk Kufstein aus

„Wir freuen uns sehr, mit Katja Gasteiger eine Mitarbeiterin mit umfassendem Wissen und Erfahrung in der Demenzberatung bei uns zu haben und das Vorzeigeprojekt weiterführen und sogar ausweiten zu können“, heißt es dazu von Seiten der Caritas. Die Online-Beratungen sind bereits mit Ende März gestartet. „Die Beratungen werden sehr gut angenommen und wir konnten in den letzten drei Jahren schon sehr viele Menschen im Tiroler Unterland unterstützen. Ich freue mich, dass wir nun mit der Caritas – nach Auslaufen der Leader-Förderung – das Projekt weiterführen und sogar ausweiten können. Gerade jetzt wollen wir die Menschen unterstützen, denn durch die Pandemie-Einschränkungen sind die meisten Beratungs- und Anlaufstellen geschlossen“, sagt Katja Gasteiger und sie betont: „Der Bedarf ist groß und die ersten Termine waren sofort ausgebucht.“

Und auch Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, unterstreicht den Bedarf: „In Österreich leben derzeit etwa 130.000 Menschen mit Demenz, Experten gehen von einem erheblichen Anstieg in den nächsten Jahren aus.“ Demenz sei trotzdem noch immer eine Krankheit, die in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen werde. Gerade bei der Betreuung und Pflege von demenziell erkrankten Menschen stoßen Familienangehörige an ihre Grenzen. „Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen zu unterstützen, die Lebensqualität zu erhalten und Menschen aufzufangen und zu entlasten, steht im Mittelpunkt unserer Arbeit in der Caritas-Servicestelle Demenz“, sagt der Caritas-Direktor. (aha, TT)