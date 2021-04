„Mädels gemma kicken!“ startet an zehn Standorten

Wie hier beim Training in Kematen will der Tiroler Fußballverband Mädchen für Fußball begeistern.

Die Förderung des Mädchenfußballs in Tirol geht in die nächste Runde. Das im Vorjahr erfolgreich angelaufene Projekt „Mädels gemma kicken!“ des Tiroler Fußballverbandes in Kooperation mit den Vereinen zum Thema Mädchenfußball startet wieder. An insgesamt zehn Standorten bieten teilnehmende Vereine kostenlos und unverbindlich Schnuppertrainings für Tirolerinnen zwischen neun und 14 Jahren an: Landeck, Imst, Kematen, Innsbruck, Stubai, Schwaz/Vomp, Hippach, Angerberg, Kössen und Erl stehen zur Auswahl.