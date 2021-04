Schuldeneintreibern drohten bei Prozess am Landesgericht bis zu 15 Jahre Gefängnis

➤ In manchen Kreisen sollte man sich mit der Rückzahlung von Schulden nicht allzu viel Zeit lassen. So lenkte ein Unterländer den Zorn eines ihm gut bekannten Pärchens (38, 28) aus dem Drogenmilieu auf sich, weil er Geld schuldig war. Der Besuch an einem Oktoberabend war dann eher ruppig verlaufen – wobei die Schilderung des Opfers bei der Polizei und der gestern am Landesgericht belegbare Sachverhalt doch weit auseinandergingen.