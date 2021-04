Franz Poschs „liabste Weis“ aus Umhausen im Ötztal

Umhausen – Die ORF-Tirol-Produktion „Mei liabste Weis“ mit Franz Posch ist seit Jahrzehnten ein Erfolgs­garant. Die 169. Auflage kommt am Samstag aus dem Festsaal des Gesundheitshotels Vivea in Umhausen im Ötztal. Die Gemeinde legt großen Wert auf Ursprünglichkeit und Gesundheit. Das zieht zu allen Jahreszeiten erholungssuchende Menschen aus dem In- und Ausland an. In der Sendung stellt Franz Posch die Sehenswürdigkeiten von Umhausen vor, darunter das Naturschauspiel Stuibenfall, der Ötzi-Park oder der Greifvogel-Park, und bereitet gemeinsam mit Kathrin Baue­r vom Gasthof „Krone“ eine kulinarische Köstlichkeit der Region zu: „Paterzeachn“, wie die Schupfnudeln (in anderen Tiroler Regionen auch als Paunz’n bekannt) in ihrer süßen Variation hier bezeichnet werden.