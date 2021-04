Hilfe für Kinder in Bedrängnis im Tiroler Oberland

Imst – Hinter dem Geschäftsgebäude rechts herum und über die Rampe hinein: Das Kinderschutzzentrum Imst ist umgezogen. Vom Imster Stadtplatz zum Gottstein-Areal an der Tiroler Bundesstraße 3 am Westende von Imst. Dort stehen dem Team neue, größere und hellere Räumlichkeiten zur Verfügung – auf 300 Quadratmetern gibt es nun mehrere Gruppen- und Therapieräume. Das Kinderschutzzentrum Imst ist eine Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche in den Bezirken Imst und Landeck – und eine von fünf Einrichtungen neben der Innsbrucker Zentrale sowie weiteren Regionalstellen in Lienz, Reutte und Wörgl.