Westderby gegen Hard: Schwaz zog wieder den Kürzeren

Die „roten Teufel“ nahmen Schwaz mit Kapitän Alexander Wanitschek (mit Ball) in die Zange und feierten den dritten Sieg im vierten Duell.

Schwaz – Dieses Derby hätt­e sich eine volle Osthalle verdient. Und mit den Fans im Rücken wäre Sparkasse Schwaz Handball Tirol womöglich der letzte Schritt zum Sieg gelungen. In der spusu-Liga Bonusrunde unterlagen die Tiroler am Mittwoch indes nach hartem Kampf gegen den sechsfachen Meister Hard mit 24:26 (12:13). Während die „roten Teufel“ vom Bodensee nach der Schlusssirene im Kreis tanzend den dritten Saisonsieg gegen die Adler genossen, schüttelten Schwaz-Kapitän Alexander Wanitschek und Co. enttäuscht den Kopf.