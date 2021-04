Nachfrage bei Kleiderläden des Roten Kreuzes deutlich angestiegen

Die Nachfrage in den Kleiderläden des Bezirks Kitzbühel steigt, aber auch die Kleiderspenden nehmen zu. Dadurch sind die Läden sehr gut sortiert.

Kitzbühel, Kirchberg i. T. – Die Corona-Krise ist in vielen Bereichen zu spüren. So auch in den Kleiderläden des Roten Kreuzes im Bezirk Kitzbühel. Mit gleich zwei Kleiderläden im Bezirk Kitzbühel bietet das Rote Kreuz die Möglichkeit, kostengünstig qualitativ hochwertige Secondhand-Ware zu kaufen.