Schwaz sagt die großen Sommerfeste ab

Anstatt des großen Stadt- und Dorffests will man in Schwaz kleine Veranstaltungen umsetzen.

Trostlos soll der Sommer in der Schwazer Bezirkshauptstadt aber dennoch nicht werden. Laut Stadtmarketing arbeitet man derzeit „intensiv an alternativen Aktionen“. Geplant seien „kleine, aber feine“ Veranstaltungen in den Sommermonaten. Dabei sollen vor allem die Gastronomiebetriebe mit ihren Gastgärten in den Vordergrund gerückt werden. (TT)