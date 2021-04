Rot-Kreuz-Besuchsdienst: Einsamkeit in Zeiten von Corona lindern

Lienz, Sillian, Matrei i. O. – Zusammen spazieren gehen, plaudern, Kaffee trinken, Karten spielen oder einfach nur zuhören: All das bietet der Besuchsdienst des Roten Kreuzes in Osttirol an. Viele alte, kranke oder einsame Menschen, die wenige Kontakte haben, nützen das, damit sie sich nicht so allein gelassen fühlen. Denn für so manchen Alleinlebenden hat sich die Einsamkeit seit Beginn des Lockdowns vor einem Jahr noch verstärkt.