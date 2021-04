Innsbruck appelliert an die Vernunft, Abstands-Markierungen am Innufer

Innsbruck – Über die beliebten Treffpunkte in Innsbruck, vom Marktplatz bis zum Inn­ufer, wurde in jüngerer Vergangenheit viel geschrieben und geredet. Teilweise nutzt­e die Politik das Thema auch für Wahlkampf-Getöse, obwohl (noch) kein Wahlkampf ist. Bürgermeister Georg Will­i (Grüne) und Vizebürgermeister Hannes Anzengruber (VP) appellierten gestern aber recht einmütig in einer Presse­aussendung an die Innsbrucker, „die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten“.

Um mehr Bewusstsein zu schaffen, brachte die Stadt Innsbruck an viel frequentierten Orten wie der Innpromenade, der Altstadt und Maria-Theresien-Straße sowie dem Marktplatz Hinweisschilder an. Außerdem wurden im Bereich des so genannten Sonnen­decks an der Innpromenade Abstandsmarkierungen angebracht. Die Maßnahmen sollen die BürgerInnen laufend an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln erinnern.