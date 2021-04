Trinkwasser-Versorgung für Kufstein: Kaisertal erhält neue Spielregeln

Auch VP-Vizebürgermeister Hannes Rauch erwartet sich mehr einen „Leitfaden mit konkreten Maßnahmen als ein Leitbild“. Wie die Expertise letztlich auch benannt wird, eines ist sicher, es steht die Frage der Trinkwassersicherung an erster Stelle. Immerhin ist die Hofinger Quelle für die Versorgung der Stadt mit dem kostbaren Nass wesentlich. Darüber hinaus strebt Kufstein die nachhaltige Waldbewirtschaftung an, als große Klammer darüber steht der Naturschutz. So müssen in Hinkunft alle Projekte an diesen Parametern gemessen werden.