Vermögen der Superreichen explodiert in der Pandemie

Diese drei Herren schlafen auf einem bequemen Polster von insgesamt 478 Milliarden US-Dollar. Nullzinsen, die Pandemie-Folgen und die Flucht in Aktien trieben die Vermögen von Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon) und Bernard Arnault (LVMH) in noch lichtere Höhen.

Die Superreichen legten im Corona-Jahr sogar enorm an Vermögen zu. Insgesamt besitzen laut Forbes 2755 Menschen weltweit mindestens eine Milliarde US-Dollar. In Summe kletterte ihr Vermögen auf 13,1 Billionen Dollar (13.100 Mrd. Dollar) – ein Plus von 60 Prozent gegenüber den acht Billionen ein Jahr zuvor.

An der Spitze der Superreichen hat sich nichts geändert. Jeff Bezos, dessen Amazon-Konzern enorm vom zunehmenden Onlinehandel in der Pandemie profitierte, bleibt an der Spitze. Sein Vermögen explodierte innerhalb eines Jahres dank des Höhenflugs der Amazon-Aktie um 64 Mrd. auf nunmehr 177 Milliarden US-Dollar. Dahinter folgt Tesla-Chef Elon-Musk mit 151 Mrd. Dollar – auch ihn ließ das Kursfeuerwerk der Tesla-Aktie in einem Jahr um satte 126,4 Milliarden Dollar reicher werden.