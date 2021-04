Anstalt und 15 Monate Haft für Osttiroler Waffensammler

Im Juli war in Osttirol ein Schuss auf ein Einfamilienhaus abgegeben worden. Er kam vom gegenüberliegenden Nachbarhaus und brachte letztlich ein regelrechtes Waffenarsenal bestehend aus Sturmgewehren, Maschinenpistolen und Kriegsmaterial zutage. Abgegeben hatte ihn der 30-jährige Nachbar im Alkohol- und Drogenrausch mit einer Maschinenpistole. Die Waffen hatte er sich vor allem aus Angst vor einem Bürgerkrieg zugelegt.

Auch gestern am Landesgericht hatte der wegen Vergehen nach dem Waffen- und Kriegsmaterialgesetz Angeklagte Angst. Sie bezog sich diesmal auf die Waffenhändler, von denen er sein Arsenal bezogen hatte: „Ich verweigere zu diesen die Aussage. Das Leben meiner Familie und meine Gesundheit geht vor“, erklärte der 30-Jährige im Prozess. Und weiter, dass er ja eigentlich Söldner in Somalia werden wollte, um dort Schiffe vor Piraten zu schützen. Dazu hatte er schon einen Kalaschnikow-Schießkurs in der Slowakei besucht. Derb ging der Mann darüber hinaus leider auch mit seiner Freundin um. Dies alles führte als Zusatzstrafe (15 Monate) zu insgesamt zwei Jahren Haft – sechs Monate bedingt. Dazu kommt eine Anstaltseinweisung aufgrund einer kombinierten Persönlichkeitsstörung. Sie löste einen ­Verfolgungswahn aus.