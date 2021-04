Erster Weltkrieg: „Schneidiges Verhalten im mörderischen Luftkampfe“

Ein aufwändiges Projekt, so Albrich, denn bisher seien nur jene 50 Fliegerasse gewürdigt worden, die fünf oder mehr Luftsiege erreichten. „Uns interessiert alles, was mit der Militärluftfahrt in Tirol vor 1918 oder Tirolern zu tun hat, die in den Luftstreitkräften dienten. Wer Unterlagen hat oder mündliche Überlieferungen kennt, soll sich bitte melden.“ Auch das Bodenpersonal sei wichtig, so Albrich. Doch welche Bedeutung kam dem Luftkampf im Ersten Weltkrieg zu? Die Zahl der im Süden eingesetzten Flieger war zwar überschaubar, zeitweise gab es aber heftige Auseinandersetzungen. 1915/16 führten österreichische Flieger von Südtirol aus noch offensiv Angriffe auf Padua, Verona und Mailand durch. 1918 gab es mehrere Luftangriffe der Italiener auf Bozen und einen auf Innsbruck. An diesem Vorstoß waren nur vier Flugzeuge beteiligt, dennoch löste er große Unruhe bei der Bevölkerung aus. „Wir kennen schon knapp 80 Tiroler und Vorarlberger Feldpiloten und Beobachteroffiziere, die versuchten, feindliche Angriffe abzuwehren. Der erfolgreichste war der Innsbrucker Hauptmann Raoul Stoisavljevic“, so Albrich.