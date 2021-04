Schwaz-Trainer Bergemann: „Wir müssen das Glück erzwingen“

Im Hinblick auf das Viertelfinale muss Schwaz Handball Tirol wohl kleinere Brötchen backen. Der Sieger der Hauptrunde rutschte nach der 24:26-Heimniederlage am Mittwoch gegen Hard in der Bonusrunde auf Platz vier zurück. Die Fivers Margareten indes behaupteten mit einem 33:29-Auswärtssieg über Ferlach die Tabellenführung. Als Vierter der Bonusrunde hätte Schwaz zwar immer noch das Recht, in der Pick-Round einen Viertelfinalgegner auszuwählen – die Auswahl an Gegnern ist jedoch beschränkt.