Kick-off für die Raiders in Graz: Das Erwachen der Gladiatoren

Gestern: Fällt der Name Mario Rinner, dann werden in heimischen Football-Kreisen die Augen größer. Der 1979 geborene Footballer war der Fels der Raiders-Defensive und die Art von Spieler, von der wohl heute noch viele schlecht träumen. Einer, der seine Gegner mit Haut und Haaren „gefressen“ hat. Ein Pionier, der neben einem Florian Grein oder Daniel Dieplinger dem US-Sport in Tirol in den 90ern und 2000ern seinen Stempel aufgedrückt hat. Und dem gelernten Zimmermann wurde dieser Tage eine große Ehre zuteil – er landete in der „Hall of Fame“ des AFBÖ: „Das freut mich sehr, dass man sich so an uns ,Alte‘ erinnert. Es geht unser Stück Football-Geschichte dadurch nicht verloren.“