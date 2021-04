Eingefrorene Gesichter: Schau von Marco Szedenik in Innsbruck

Innsbruck – Seine Personale sei sozusagen „ein mikropandemisches Reflexionsszenario“ in der Form eines auf den Erkenntnissen des Philosophen Edmund Husserl basierenden phänomenologischen Settings, schreibt Marco Szedenik in seinem Begleittext zur Schau. Der klar macht, dass es sich hier um Kunst handelt, auf die man sich einlassen muss. Wenn auch die fünf Werkgruppen, die der 60-jährige Gironcoli-Schüler vorführt, ganz unterschiedlich schwer verdaulich sind.

Am leichtesten wohl die in wunderbarer Souveränität auf mittelgroße Papiere hingeschriebenen Kohlezeichnungen. Die ganz im real Naturhaften verortet sind, wenn auch reduziert zur rhythmisch verdichteten Struktur. Wenn der Künstler etwa in üppige Kürbisäcker hineinzoomt oder seinen Blick über weite, von frühabendlichen Himmeln überspannte Landschaften schweifen lässt. Als sperrige vierteilige Installation kommt dagegen Szedeniks „Großer Wagen“ daher. Als Deichsel gibt es einen Föhrenast, die gemalte Welt im Zentrum ist durch die Pandemie gefroren, eingeklemmt zwischen den rostigen Konstanten „Dazwischen“ und „Jetzt“.