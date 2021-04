Reuttes neuer Marktchef Salchner mit Herzenserklärung

Hausaufgaben gebe es genug zu erledigen, unter anderem am Wirtschaftsstandort Reutte weiterzuarbeiten. „Denn wenn Innsbrucker die Annahme eines Jobs in Reutte immer noch als Strafversetzung empfinden, dann läuft etwas falsch.“ Der international viel gereiste Salchner in einer Art Herzenserklärung: „Ich freue mich auf die Herausforderung. Reutte ist einer der lebens- und liebenswertesten Orte auf dem Planeten.“ Das Land Tirol habe er übrigens als Partner schätzen gelernt, mit dem er immer gut gefahren sei. So würde er es gern weiter halten.