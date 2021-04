EM-Spiele vor Fans in Bilbao für Spaniens Verband unmöglich

Offen ist, ob der europäische Fußball-Verband darauf bestehen wird, dass EM-Spiele vor Zuschauern stattfinden müssen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte am Mittwoch im Rahmen eines Besuchs beim Champions-League-Heimspiel von Bayern München gegen Paris Saint-Germain (2:3) gesagt, man müsse sich ansehen, wie die Gesundheitssituation aussehe. „Wenn es die Situation erlaubt, erwarten wir Zuschauer“, erklärte der Slowene auf Sky.

Die baskische Regionalregierung will EM-Spiele vor Zuschauern nur unter bestimmten Bedingungen zulassen. Dazu gehört unter anderem, dass bis zum 14. Juni mindestens 60 Prozent der Bevölkerung des Baskenlandes sowie auch ganz Spaniens gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Dem Impfprogramm der Zentralregierung zufolge wäre diese Bedingung allerdings nicht zu erfüllen. Madrid will erst bis Ende August rund 70 Prozent aller Bürger immunisiert haben. Und Medien bezweifeln auch, dass dieses Ziel realisierbar ist.

Eine andere Forderung, die laut Verband nicht zu erfüllen ist, lautet, dass im Juni höchstens zwei Prozent aller Intensivbetten mit Covid-Patienten besetzt sein dürfen. „Das alles wird dazu führen, dass es in Bilbao kein Publikum geben wird“, hieß es in einer RFEF-Stellungnahme. In der baskischen Stadt wäre neben den drei Gruppenspielen Spaniens gegen Schweden, Polen und die Slowakei auch ein Achtelfinale geplant.