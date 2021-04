Außergewöhnliche Frost-Periode in Tirol nimmt vorerst kein Ende

Die Nacht auf heute brachte die bislang tiefsten Temperaturen der Woche. Aber auch morgen und am Sonntag soll es ab den Abendstunden eisig kalt werden – trotz milder Nachmittage, mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad Celsius. Frost im April ist in Österreich nichts Ungewöhnliches, sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Selbst in Lagen unterhalb von 800 Metern Höhe sei zumindest einmal pro Jahr damit zu rechnen. „Relativ selten ist hingegen, dass es in einem April gleich an mehreren Tagen deutlich unter 0 Grad Celsius hat, wie wir es derzeit erleben. Ein April, in dem es mindestens drei Tage Frost gibt, mit Temperaturen bei minus 2 Grad oder darunter, kommt zum Beispiel in Jenbach alle zehn Jahre vor.“