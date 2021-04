Streit um FFP2-Masken: FPÖ-Chef Norbert Hofer versucht zu kalmieren

Wien – FPÖ-Chef Norbert Hofer versucht, eine parteiinterne Debatte zu beenden. Es geht um FFP2-Masken. Am Mittwoch hatte Hofer via Twitter befunden: „Das freie Mandat erlaubt es, sich im Parlament der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich aber in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen. Ich respektiere als Präsident die Hausordnung – und erwarte das von allen Abgeordneten.“