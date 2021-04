Vorsichtiger Optimismus in Tirol: „Wie bei ausklingender zweiter Welle“

In Tirol pendelte sich die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen bei rund 200 ein. In Österreich wurden am Donnerstag 2906 positive Corona-Fälle gemeldet, das waren deutlich weniger als noch in der Vorwoche (3363). Zuversichtlich stimmt das in Tirol durchgeführte Abwasser-Monitoring. „Im Laufe der letzten Woche haben sich beim SARS-CoV-2-Abwasser-Monitoring Tirol die Belastungswerte auf relativ konstantem Niveau mit insgesamt eher moderaten Schwankungen eingestellt“, teilte das Land gestern mit. Damit liege die Anzahl der Corona ausscheidenden Personen in Tirol in der Größenordnung jener Werte, die zuletzt Anfang Dezember 2020, in der Phase der ausklingenden zweiten Welle, beobachtet wurden.