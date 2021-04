Gedenktafel in Innsbruck als Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau

Eine Gedenktafel für Diana Budisavljević wurde an der Fassade der Maria-Theresien-Straße 15 in Innsbruck angebracht.

Innsbruck – Sie bewahrte Tausende Kinder vor dem Tod, trotzdem ist ihr Wirken vielen unbekannt. In der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße erinnert nun eine Gedenktafel an Diana Budisavljević, geb. Obexer. Die gebürtige Innsbruckerin rettete während des Zweiten Weltkriegs mit weiteren Helfern Kinder vor den Konzentrationslagern des faschistischen Ustaša-Regimes. „Diana Budisavljević dient uns allen als Vorbild. Mutig und zugleich bescheiden stand sie für das Richtige ein und rettete zahlreichen Kindern das Leben“, betont Bürgermeister Georg Willi.

Diana Obexer wurde 1891 in Innsbruck geboren und wuchs in der Maria-Theresien-Straße 15 auf. Als junge Erwachsene besuchte sie an der Universitätsklinik Innsbruck einen Pflegekurs und lernte dort ihren späteren Mann, den Chirurgen Julije Budisavljević, kennen. Nach dem Krieg folgte Diana ihrem Mann nach Zagreb, wo sie von den Gräueltaten in den Konzentrationslagern des faschistischen Ustaša-Regimes im damaligen „Unabhängigen Staat Kroatien“ erfuhr und nicht zögerte, mit weiteren HelferInnen und unterstützenden Organisationen überwiegend serbische Kinder aus diesen Lagern zu retten.