Dokumentarfilmer Werner Boote: „Es fällt schwer, optimistisch zu sein“

Werner Boote: Schon. Aber nur insofern, als dass ich momentan keine große Doku in Angriff nehmen kann. Denn dafür müsste ich in einige Länder reisen, und das ist wegen Corona sehr schwierig. Also habe ich mich vorderhand darauf konzentriert, Drehbücher zu schreiben. Jetzt bin ich so weit, dass ich nur noch auf die Zusagen für die finanzielle Förderung warte. Gleichzeitig habe ich neue Pfade beschritten.