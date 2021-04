Tragödien, Sucht und Treue: Bekenntnisse eines Biden

Washington — Hunter Biden war ganz unten. Wochenlang verbarrikadierte sich der Sohn von Joe Biden in einer Wohnung in Washington und trank eine Flasche Wodka nach der anderen. „Irgendwann schaffte ich es nicht mehr, mir überhaupt noch etwas ins Glas zu gießen." Um den Jahreswechsel 2015/2016 nahm er fast zehn Kilo ab. Irgendwann habe sein Magen nicht mal mehr die Instant-Nudeln aus dem Spirituosen­geschäft gegenüber vertragen. „Ich ertränkte mich in Alkohol."

Es war nicht der einzige Absturz in Hunter Bidens Leben, und auch nicht der tiefste. In seinen Memoiren mit dem Titel „Beautiful Things" („Schöne Dinge"), die am Dienstag in den USA veröffentlicht wurden, berichtet Hunter Biden offen von seinem jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol und Drogen, vom Teufelskreis aus Exzessen, Therapien und Rückfällen, von den Schicksalsschlägen in der Familie und dem Verhältnis zu seinem Vater. Inzwischen ist Hunter Biden clean, und sein Vater ist Präsident der USA.