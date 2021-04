Wiesberger startet bei Augusta-Masters mit 75er-Runde

Golfprofi Bernd Wiesberger ist mit einer 75er-Runde (+3) in das 85. US Masters in Augusta gestartet. Der Österreicher begann am Donnerstag stark und lag nach den ersten drei Löchern schon zwei unter Par, musste dann aber vor allem auf den zweiten neun Spielbahnen des mit über 11 Millionen Dollar dotierten, ersten Saison-Majors gleich mehrere Schlagverluste hinnehmen. Am Freitag will Wiesberger trotzdem auch beim sechsten Masters-Antreten erneut den Cut schaffen.