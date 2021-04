„Chernobyl“ im ORF: Eine Katastrophe in fünf Teilen an einem Abend

Nach dem GAU: Jared Harris und Stellan Skarsgård (v. l.) in „Chernobyl“.

Innsbruck – Bald ist es 35 Jahre her, dass sich im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 ein schwerer Atomunfall ereignete. ORF zeigt aus diesem Anlass am 12. April ab 20.15 Uhr alle fünf Folgen der preisgekrönten Serie „Chernobyl“ als deutschsprachige Free-TV-Premiere.