Widmungssünden: Innsbruck als Netzwerk der Spekulanten

Innsbruck – Für viele Innsbrucker ist das Maß voll. Während sich Jungfamilien die Wohnungen nicht mehr leisten können, Studenten für ein Zimmer in WGs im Durchschnitt 426 Euro bezahlen müssen, hat die Stadtführung in der Vergangenheit Dutzende Wohnbauvorhaben gewidmet, in denen vor allem Anlegerwohnungen errichtet wurden. Andererseits springen viele Immobilienspekulanten derzeit auf den lukrativen Zug der Kurzzeitvermietung über Buchungsplattformen wie Airbnb auf.