Um 500.000 Euro bekommt der Iseltrail den letzten Schliff

Lienz – An einem der schönsten Gletscherflüsse Europas führt ein Weitwanderweg entlang: der Iseltrail. Gestartet wird in Lienz, dann geht es über 76 Kilometer in fünf Etappen flussaufwärts. Die letzte Etappe endet in Prägraten im hochalpinen Umbaltal. Dort, beim Umbalkees, entspringt die Isel.