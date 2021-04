Covid-Schutzprogramm: Hilfe aus Tirol für Peru

Innsbruck, Lima – Nicht nur in Südamerika, sondern weltweit gilt Peru als besonders schwer von der Corona-Pandiemie getroffen – mit massiven Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage im Land. Um den Kindern, Jugendlichen und Familien in den zwölf SOS-Kinderdörfern und allen Familienstärkungsprogrammen im ganzen Land bestmöglichen Schutz zu bieten, hat SOS-Kinderdorf im Vorjahr ein spezielles Covid-Schutzprogramm initiiert, das nun bis Ende Mai 2021 verlängert wird. Von den Gesamtkosten in der Höhe über 400.000 Euro trägt das Land Tirol 100.000 Euro.