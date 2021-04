Baustelle im Westen sorgt für Verkehrsbehinderungen am Südring

Innsbruck – Am Montag, 12. April, beginnt die Tigas mit einer Baustelle im Westen von Innsbruck – die auf die Verkehrsteilnehmer etliche Auswirkungen haben wird. Dabei werden vom Fernheizwerk der Tirol Kliniken am Innrain Fernwärmeleitungen über die Freiburger Brücke (Bachlechnerstraße), in der Fischnalerstraße, Unterbergerstraße sowie in der Ampfererstraße bis zur HTL verlegt. Auch am Fürstenweg führen die Tigas sowie die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) Leitungsarbeiten durch. Dabei kommt es entlang des Südrings wochenweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen: Im Bereich der Freiburger Brücke von 19. April bis 14. Mai, anschließend ab 17. Mai bis voraussichtlich Mitte Juli bei der Kreuzung Bachlechnerstraße/Fürstenweg und zusätzlich ab Juli im Kreuzungsbereich Bachlechnerstraße/Ampfererstraße zur HTL.