Archäologen auf der Spur des „Bruggenkachlers“ in Lienz

Lienz – Am nördlichen Ende der Spitalsbrücke, die sich in Lienz über die Isel spannt, verbirgt sich unter der Erde allerhand, das von wissenschaftlichem Interesse ist. Denn in zwei Gebäuden am Brückenkopf wohnten und arbeiteten vom 17. Jahrhundert bis 1910 die „Bruggenkachler“, also Hafnermeister, die in den Bruchgruben unter den Häusern Relikte ihrer Tätigkeit hinterließen.