Direktverkauf in Lienz belebt die Stadt und hilft Händlern in der Krise

Lienz – Die Leute würden bewusster beim Einkauf, dieser Trend helfe den bäuerlichen Anbietern am Stadtmarkt Lien­z seit einem Jahr durch die Krise. „Der Tourismus ist am Boden, wir merken natürlich auch, dass die Gäste fehlen“, sagt Berno Mühlburger, der als Stadtmarkt-Wirt aufgrund der Corona-Auflagen immer noch auf die Ausgabe warmer Mahlzeiten sowie auf das Ausschenken von Getränken verzichten muss. Weil der Verkauf im Freien stattfindet und ausschließlich Lebensmittel angeboten werden, gestattet die Behörde den Geschäftsbetrieb unter Einhaltung der Abstandsregeln sowie der Maskenpflicht. Bereits vor einem Jahr hat Berno Mühlburger die Obmannschaft für den Verein Stadtmarkt Lienz von Hermann Kuenz übernommen. 20 Jahre lang hatte Kuenz zuvor die Geschicke dieser landwirtschaftlichen Einrichtung geführt.

Die Ursprünge des Lienzer Stadtmarktes reichen bis ins Jahr 1983 zurück. Am Südtiroler Platz boten ab damals Landwirte ihre Erzeugnisse im Rahmen eines Bauernmarktes feil. Im Mai 1996 gab es ein erstes Gespräch zur möglichen Neuaufstellung des Angebotes mit der Bürgermeisterin Helga Machne. Eine Arbeitsgruppe entwickelte daraufhin ein Konzept, drei Jahre später erfolgte die Gründung des Vereines zur Förderung des Stadtmarktes. Am 14. April 2000 haben 32 Marktteilnehmer den neuen Standort in der Messinggasse in der Oberen Altstadt bezogen. Inzwischen ist der Stadtmarkt Lienz eine geschützte Wort- und Bildmarke. „Und dazu eine Erfolgsgeschichte“, betont Oskar Januschke vom Stadtmarketing. Der Stadtmarkt als Verein vermietet 15 fest definierte Verkaufsplätze samt den Wägen gegen eine Gebühr an die Händler.