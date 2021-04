Burgtheater spielt Vorpremiere von „Richard II.“ in Bregenz

Das Burgtheater-Ensemble spielt im Festspielhaus Bregenz am 17. und 18. April in der Regie von Johan Simons eine Vorpremiere zu William Shakespeares „Richard II.“ - das Stück hätte bereits im November 2020 in Wien aufgeführt werden sollen, was aufgrund der Corona-Pandemie bisher aber nicht möglich war. Man hoffe, die Premiere bald in Wien präsentieren zu können, hieß es am Freitagnachmittag in einer Aussendung.