Rumerinnen hielten dem Druck stand

Siegen oder fliegen hieß es am Samstag für die Floorballerinnen der FSG Linz/Rum im zweiten Spiel der Best-of-three-Finalserie der Floorball-Bundesliga gegen Zell am See. Und die Spielgemeinschaft hielt dem Druck gestern in der NMS Rum beim 3:2-Sieg (Tore: Hölzl, Primusova, Mayrhofer) über die Salzburgerinnen beeindruckend stand. Damit fällt die Titelentscheidung am kommenden Samstag in Salzburg. (t.w.)