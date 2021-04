Ein Sieg fehlt den Raiders-Basketballern noch

Güssing – In Güssing fühlen sich die Swarco Raiders Basketballer einfach wohl: Nach dem 80:70-Erfolg im Grunddurchgang der zweiten Bundesliga legten die Innsbrucker gestern im Play-off-Halbfinale gegen die beste Mannschaft der Saison nach. Die Raiders besiegten die Güssing/Jennersdorf Blackbirds 84:80 und fügten dem Grunddurchgangsieger damit die zweite Heimniederlage der Saison zu. Und zweimal trug diese Niederlage die Handschrift der Gäste aus Tirol.

Damit trennt die Raiders in der Best-of-three-Serie noch ein Sieg vom Finaleinzug. Den könnte das Team von Headcoach Amir Medinow am kommenden Samstag (18 Uhr) in der eigenen Halle fixieren. Das bisher einzige Heimspiel gegen die Burgenländer ging mit 86:108 verloren.