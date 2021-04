Hypo ist zurück! Die „jungen Wilden“ rocken wieder die Bundesliga

Innsbruck – „Oh, wie ist das schön!“ Für das Hypo Tirol Volleyballteam gab es am Samstag in der USI-Halle Grund zum Feiern. Wenn auch aufgrund der Corona-Pandemie nur schaumgebremst. Innsbrucks Volleyballer kehren in die AVL und damit in die höchste Volleyball-Liga des Landes zurück. Ganz zur Freude von Manager Hannes Kronthaler, der sich den Aufstieg auf der Zunge zergehen ließ.