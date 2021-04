Auftakt nach Maß: Raiders fegten die Graz Giants vom Feld

Graz – Wer wie die Swarco Raiders nach so langer Pause einen Kaltstart hinlegt, der kann zu Beginn schon mal eiskalt erwischt werden. Nach 623 Tagen Wettkampf-Pause mussten die Tiroler gleich im ersten Spielzug gegen die Graz Giants einen Touchdown und einen 0:6-Rückstand hinnehmen. Was darauf folgte, war ein mäßiges erstes Viertel bei der Rückkehr in die Austrian Football League (AFL).

Marco Schneider, Fabian Abfalter sowie Arno Schwarz (Kicker) brachten die Innsbrucker noch vor der Pause mit 24:6 in Front – kurz nach Beginn der zweiten Hälfte legten Schneider, Adrian Platzgummer sowie erneut Schneider nach zum 38:6. Erst im letzten Abschnitt sollten sich die Giganten in ihrem Stadion in Graz-Eggenberg noch einmal kurz aufraffen. Am Ende hieß es nach einem kurzen Lauf in die Endzone von Lukas Halswanter 45:18 für den siebenfachen Meister, der in der Vorsaison aufgrund der Coronavirus-Pandemie kein Spiel bestritten hatt­e. Die Giants bestritten indes als einziges Team neben Meister Vienna Vikings die Saison 2020.