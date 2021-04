Kogler spricht von „systematischer Zerstörung“ des Festsaals

Innsbruck – Die Zerstörung des neobarocken Festsaals im ehemaligen Hotel Europa in Innsbruck ließ im Jänner die Wogen hochgehen. Erworben hat das Hotel im November die Carl Ludwig Immobilien GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Innsbrucker Immobiliengruppe Moser und der Bauwerk Immobilien GmbH, um 23,15 Mio. Eur­o. Die Zerstörung erfolgte nach der Schlüsselübergabe. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von FP-Nationalrat Peter Wurm spricht der für die Kulturagenden in Österreich zuständige Vize­kanzler Werner Kogle­r (Grüne) Klartext.