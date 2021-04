Die WSG Tirol will dem Sturm endlich trotzen

Wattens, Graz –Kurz bevor der WSG-Manschaftsbus gestern die Autobahnausfahrt nach Graz nahm, meldete sich ein entspannter Trainer Thomas Silberberger zu Wort: „Wir fahren nach Graz, um Fußball zu spielen. Was gibt es Schöneres? Und wenn wir einen guten Tag haben, fahren wir ungeschlagen wieder nach Hause.“

Nach dem Top-Start in die Meistergruppe (2:0 gegen den LASK) und dem längst fixierten Klassenerhalt checkte der Tabellen-Fünfte gestern tiefenentspannt in der steirischen Landeshauptstadt ein. Im Wissen, dass man als Außenseiter unter den sechs besten Teams Österreichs eigentlich nur noch gewinnen kann. „Das letzte Mal so entspannt war ich im ersten Zweitliga-Jahr (2016/17, Anm.), als wir im Frühjahr top-performt haben und sechs Spiele vor Saisonende den Klassenerhalt fixiert haben“, erinnert sich Silberberger.