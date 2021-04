Zurück in der Erfolgsspur, aber Siegesfrust nach Torblockade beim FC Wacker

Innsbruck – Selten so geärgert über einen 1:0-Sieg – nach dem Schlusspfiff im Heimspiel gegen Dornbirn wollte und konnte beim FC Wacker so recht keine Freude aufkommen. Dabei wurden drei wichtige Punkte geholt, womit der Abstand auf Klagenfurt weiter nur zwei Zähler beträgt. Aber die „Zitterei“ in der Schlussphase ging den Schwarzgrünen so richtig auf die Nerven. „Wir hätten den Sack schon längst zumachen müssen. Das zieht sich schon durch die ganze Saison“, brodelte es in Coach Daniel Bierofka unmittelbar nach Spiel­ende wie in einem Vulkan: „Man kennt das ja im Fußball, zum Schluss wirft der Gegner alles nach vorn, dann brennt der Hut. Das hätten wir uns ersparen müssen.“