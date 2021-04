Tiroler Reitshammer hat bereits das zweite Olympia-Ticket in der Tasche

Eindhoven – Nach dem im August des Vorjahres erbrachten Limit über seine Paradestrecke 100 Meter Rücken sicherte sich der 26-jährige Absamer nun seinen zweiten Startplatz. Der für den ASV Linz schwimmende Reitshammer blieb am Freitag beim Qualifikations-Meeting in Eindhoven (NED) über 200 m Lagen in einer Zeit von 1:59,56 Minuten um 11 Hundertstelsekunden unter der geforderten Olympia-Norm (A-Limit).

„Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das mit dem Limit passt gut“, meinte Reitshammer nach dem Sieg in den Niederlanden. Auf den österreichischen Langbahn-Rekord von Markus Rogan aus dem Jahr 2011 (1:57,74) fehlten noch fast zwei Sekunden. Ganz so euphorisch wie im Vorjahr, als der große Traum von Olympia aufging, war die Sache am Freitag jedoch nicht. „Es ist natürlich nicht mehr so besonders wie das erste Limit, aber ich freue mich riesig. Jetzt darf ich bei Olympia zweimal starten, das ist sehr cool“, meinte der WM-Teilnehmer.