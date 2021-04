Superwahlsonntag in den Anden: Peru und Ecuador suchen Staatschefs

Quito, Lima – Superwahlsonntag in den Anden: In Ecuador und Peru wählen die Menschen heute neue Staatschefs. Während sich in Ecuador zwei Bewerber in der Stichwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, lässt sich in Peru unter den 18 Kandidaten für das höchste Amt im Land kein Favorit ausmachen.