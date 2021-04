Frankfurt besiegt Wolfsburg, Bayern nur 1:1 gegen Union

Das Duell der österreichischen Trainer in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Adi Hütter gegen Oliver Glasner und den VfL Wolfsburg für sich und Eintracht Frankfurt entschieden. Die Eintracht siegte am Samstag zu Hause 4:3 und verkürzte den Rückstand auf den Dritten Wolfsburg auf einen Punkt. Leader Bayern München trennte sich von Union Berlin mit einer bunt zusammengewürfelten Elf - David Alaba wurde in der 58. Minute eingetauscht - 1:1. Leipzig gewann in Bremen 4:1.