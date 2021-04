Masters wegen Gewittergefahr unterbrochen - Wiesberger 7.

Die 85. Auflage des Masters ist am Samstag in der dritten Runde wegen eines drohenden Gewitters über dem Augusta National Golf Club unterbrochen worden. Die Profis mussten um 15.57 Uhr Ortszeit den Platz verlassen und ins Clubhaus zurückkehren. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung lag der englische Olympiasieger Justin Rose mit einem Schlag Vorsprung vor Will Zalatoris aus den USA in Führung. Der Burgenländer Bernd Wiesberger hielt sich als Siebenter vorerst weiter im Spitzenfeld.