Real nach 2:1 im „Clasico“ gegen Barcelona Tabellenführer

Real Madrid hat mit einem Heimsieg im „Clasico“ gegen den FC Barcelona die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga übernommen. Der Rekordmeister und Titelverteidiger setzte sich am Samstag gegen den Erzrivalen 2:1 durch und sprang dank des gewonnenen direkten Duells mit Atletico Madrid auf Platz eins. Die „Colchoneros“ haben jedoch ein Spiel in der Hinterhand. Barca liegt jeweils einen Punkt hinter dem Führungsduo.