18 Kandidaten und kein Favorit bei Präsidentenwahl in Peru

Mehr als ein Dutzend Kandidaten bewerben sich bei der Präsidentenwahl in Peru um das höchste Staatsamt. Dabei kommt vor der Abstimmung am Sonntag keiner der Bewerber in den Umfragen auf mehr als zehn Prozent der Stimmen; der größte Wählerblock sind die Unentschiedenen. In der ersten Runde dürfte sich deshalb keiner der Kandidaten durchsetzen. Das vergangene Jahr war von einem erbitterten Konflikt der Regierung mit dem Kongress geprägt.